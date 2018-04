Champions League: City a caccia del miracolo contro il Liverpool

10 aprile 2018

Soltanto due squadre sono riuscite in passato in un’impresa simile, il Deportivo La Coruna (ribaltando un ko 4-1 a San Siro contro il Milan, vincendo al ritorno 4-0 nei quarti della stagione 2003/04) e il Barcellona (sconfitto 4-0 all’andata negli ottavi dal Psg la scorsa stagione e vincente poi al Camp Nou 6-1). Un derby inglese infuocato con da un lato il City a un passo dalla vittoria in Premier ma con Pep Guardiola che crede ancora nella Champions, forte anche del 5-0 nella sfida interna con i Reds in campionato che è però l’unico successo nelle ultime nove gare contro il Liverpool (poi 2 pareggi e 6 sconfitte): "Avremo bisogno di una partita perfetta. Le persone giudicano i risultati - ha spiegato Guardiola presentando il match - ma la mia squadra sta giocando in modo straordinario. È eccezionale. Abbiamo dimostrato di poter creare un sacco di occasioni. Dovremo creare ed essere cinici, senza subire reti. Vogliamo vincere in Europa, non è facile ma questo è l'obiettivo del club, se non sarà in questa stagione, magari sarà nella prossima. Prima o poi ce la faremo".



Lo spagnolo dovrebbe puntare in attacco su Aguero, Sané e Sterling con una mediana molto offensiva con De Bruyne, Fernandinho e David Silva. Serve un’impresa, la partita perfetta. Dall’altro lato Jurgen Klopp, la bestia nera di Guardiola (sei le vittorie contro lo spagnolo, nessuno come lui) che lancia il Liverpool che avrà a disposizione anche Salah che proprio all’andata contro il City aveva accusato un problema muscolare. L’egiziano potrebbe partire dal primo minuto: "Non sono sicuro di schierarlo dall’inizio, prima della gara deciderò cosa fare - ha spiegato Klopp -. Riguardo alla partita non conta partire col favore del pronostico. Dobbiamo andare in semifinale e per questo servirà il miglior Liverpool”.



Una squadra che vanta il miglior attacco della manifestazione in questa stagione con 31 gol all’attivo e che nelle ultime cinque trasferte di Champions ha raccolto 2 vittorie e 3 pareggi. Un Liverpool che dovrebbe schierare in attacco Firmino (7 reti e 4 assist per lui, secondo solo a Cristiano Ronaldo come rendimento) con Mané e probabilmente Salah. In mediana la forza e la fantasia di James Milner, miglior assistman di questa Champions con sette passaggi vincenti. Notte di stelle all’Etihad Stadium dove il Liverpool potrebbe diventare la prima squadra a battere tre volte il Manchester City in una sola stagione dal 2009/10, quando ci riuscì il Manchester United, con la consapevolezza che quattro delle sei squadre che hanno eliminato Pep Guardiola in Champions League hanno poi vinto il trofeo (fanno eccezione solo l’Atletico Madrid nel 2015/16 e il Monaco nel 2016/17).