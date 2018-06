Cardiff, è già febbre bianconera per i biglietti

10 maggio 2017

Nell'anno magico dei tifosi della Juventus il problema ora è trovare un tagliando per la finale di Champions League del 3 giugno. Il Millennium Stadium di Cardiff è un impianto a quattro stelle, ma ha solo 66mila posti. E la società bianconera ne gestirà 18mila. La febbre è già altissima e la Juve ha un paio di giorni per decidere le modalità di vendità. L'ultima volta, due anni fa a Berlino il servizio fu affidato tra le polemiche a un'agenzia di viaggi che mise in vendita costosi pacchetti completi.

La soluzione biglietto, volo e soggiorno fece infuriare molti tifosi, ma nel caso di Cardiff città gallese che ha solo 45 strutture alberghiere potrebbe essere l'unica strada percorribile. Anche perchè in città è già tutto esaurito da tempo e una tenda in campeggio è arrivata alla quotazione di 2mila euro. Per chi non si rivolgerà alla società un'altra strada cercare di accaparrarsi uno dei 24mila e 500 tagliandi a disposizione di sponsor e federazioni. Da evitare i siti online dove c'è chi ha già rimesso in vendita uno dei 5.500 biglietti sorteggiati e messi in vendita dall'Uefa. Ma le cifre sono esorbitanti si va dai 1.200 ai 4.500 euro.