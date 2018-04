Brasile: due consulenti dei deputati si scambiano le figurine di Russia 2018 in Parlamento

6 aprile 2018

Sdegno e polemiche in Brasile dove due consulenti dei deputati sono stati pizzicati (e il video è diventato subito virale) mentre si scambiavano le figurine dell'album calciatori dei Mondiali di Russia in Parlamento. I due, che non hanno diritto di voto, sono stati ripresi negli ultimi banchi mentre aprivano e appiccavano le figurine durante il discorso di una deputata. Un bel modo, si fa per dire, per giustificare i 6000 euro al mese di stipendio.