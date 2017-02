Bonucci: "Con il Porto servirà una grande Juve"

20 febbraio 2017

"Loro hanno attraversato un periodo difficile a inizio stagione - ha proseguito il centrale bianconero - ma hanno superato alla grande quella fase di appannamento. Affronteremo una squadra che può contare su giovani interessanti e che contro di noi scenderà in campo con l'atteggiamento di chi non ha nulla da perdere. Per questo, dico che serviranno veramente due grandi prestazioni per proseguire il cammino in Europa".



La sfida tra Porto e Juventus sarà anche l'incrocio tra due grandi portieri Casillas e Buffon: "Sono due grandissime leggende del calcio internazionale. Non conosco personalmente Casillas - racconta Bonucci - ma conosco bene Gigi e come lui ce n'è uno solo. Di Gianluigi Buffon ce ne sarà uno solo per sempre".



Il finale è per Allegri: "E' un allenatore a cui piace confrontarsi e ha il suo modo di tirare fuori il meglio di ognuno attraverso il dialogo. In alcuni momenti, però, sa sfoderare quella fame, quella rabbia, quell'intensità mentale che ha più volte dimostrato di avere. Il suo modo di interpretare il calcio è molto intelligente, perché sa leggere bene le qualità della squadra e, come ha dimostrato quest'anno, ci lavora sopra per trovare il giusto modo di metterla in campo".