Splendida Brignone: primo posto nel SuperG di Bad Kleinkirchheim

13 gennaio 2018

Si capisce dopo una manciata di discese quello che sarà l'esito della prova numero 20 di Coppa del mondo. Una grande Lara Gut viene smentita immediatamente da una superlativa Federica Bignone: l'azzurra offre una performance d'oro, perfetta, in cui mette dentro tutta la tecnica necessaria per chiudere con il tempo di 1'09”80, 18 centesimi prima della svizzera (1'09”98). Per la 27enne milanese è la settima vittoria in carriera in Coppa del mondo, la seconda dell'edizione in corso dopo il gigante di Lienz, il secondo in super gigante dopo quello del febbraio 2016 a Soldeu (Andorra). Al terzo posto si piazza invece la padrona di casa Cornelia Huetter, con un distacco di 0.46. Le parole di Federica alla fine: “Pista tosta da lasciare andare, lo sci sbatteva e bisognava scendere senza metterlo di traverso. Ho commesso qualche errore nella parte alta, ma sono stata brava nonostante tutto”.



Dopo il primo stop forzato per la sistemazione della pista, scende Nadia Franchini, che aveva una doppia motivazione dopo il triste annuncio – ieri – da parte della sorella Elena, costretta a fermare la sua attività agonistica per una malattia. Nadia resta lucida, fa una bella gara e chiude quinta nonostante la componente emotiva: 1'10”78 il suo crono.



In principio, le speranze italiane erano riposte in Sofia Goggia, che dopo un secondo e un terzo posto a Val d'Isère, era alla ricerca del gradino più alto del podio. La finanziera bergamasca, però, sbaglia quasi tutte le curve nella prima parte del tracciato, attraversa il pitturato e rallenta rovinosamente: col tempo di 1’11″29 chiude in decima posizione a pari merito con Christine Scheyer. Fa poco meglio la rientrante Lindsey Vonn, dalla quale ci si aspettava qualcosa di più del nono posto: dopo un periodo difficile a causa di problemi fisici, l'americana perde nel finale un gran vantaggio e chiude in 1’11″23.



Molto dietro le altre italiane: Johanna Schnarf (1'11”51), Anna Hofer (1'12”15). Non hanno chiuso Nicol Delago, Verena Stuffer e Marta Bassino.