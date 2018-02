3 febbraio 2018

Sofia Goggia, Lindsey Vonn e una moneta da 2 centesimi. Il siparietto è andato in scena a Garmisch dopo la discesa. Discesa che ha visto trionfare la statunitense proprio per due centesimi di secondo davanti alla nostra azzurra. La bergamasca l'ha presa bene e ha scherzato con l'amica-rivale postando un video su Instagram. A Pyeongchang sarà una lotta a due per la medaglia d'oro.



Sofia Goggia felice per il secondo posto, il 19.esimo podio della carriera: "Sono molto contenta di questo podio perché mi sono proprio divertita. Quando ci sono queste giornate bisogna solo stare sul pezzo, senza i riferimenti delle prove nei giorni scorsi bisognava stare molto concentrati perche' bisognava ricostruire qualcosa che mi era mancato nelle gare fra Cortina e Lenzerheide, occorreva partire precisi da subito".



Poi sullo svantaggio minimo: "I due centesimi di distacco da Lindsy Vonn non mi pesano per niente perché domenica potrei ridarli io a lei sulla pista più lunga. Sono soddisfatta della sciata e della costruzione che continuo a fare della mia sciata".