Slittino, Coppa del Mondo: acuto di Fischnaller a Igls

29 novembre 2015

La stagione 2015-16 dello slittino riparte all'insegna dell'Italia. A due anni dal ritiro del grande Armin Zoeggeler, il giovane azzurro Dominik Fischnaller ha vinto la gara di apertura di Coppa del Mondo a Igls, in Austria. L'altoatesino ha approfittato della squalifica del pluricampione olimpico tedesco Felix Loch e ha centrato la seconda vittoria in carriera precedendo gli austriaci Armin Frauscher e Wolfgang Kindl.

Dominik Fischnaller, 22enne carabiniere di Rio Pusteria, al termine della prima manche era staccato di 62 millesimi la Loch che però è stato squalificato dalla federazione internazionale perchè, in un controllo, ha rilevato il peso dello slittino di poco superiore al consentito. Nella seconda manche l'azzurro è riuscito a conservare il vantaggio e ha concluso con la vittoria. Gli altri azzurri Theo Gruber ed Emanuel Rieder si sono piazzati 17esimo e 18esimo. Armin Zoeggeler, ora direttore tecnico dell'Italia, ha detto a fine gara: "Dominik ha lavorato tanto, sulla preparazione fisica e sui materiali. Sono convinto che migliorerà durante la stagione. Può battere Loch, anche se per ora solo in alcune gare. E nel doppio Rieder e Rastner andranno forte".