Sci: Weirather brilla nel superG, Brignone quarta

3 marzo 2018

Dopo il bronzo conquistato nello slalom gigante a Pyeongchang l’azzurra Federica Brignone si illude sulla Nationale di Crans-Montana prima della discesa di Wendy Holdener: sulle nevi di casa la svizzera conquista un terzo posto partendo col pettorale numero 31 e buttando fuori dal podio la Brignone e la sua connazionale Michelle Gisin. La partenza viene abbassata per le condizioni non ottimali della neve, sembra risentirne Cornelia Huetter che, scendendo per prima, fatica a trovare le linee giuste. L’austriaca Anna Veith si porta momentaneamente al comando chiudendo in 1’02”53, il tempo però vale solo un secondo posto con un ritardo di +0”36 da una strepitosa Tina Weirather: l’atleta del Liechtenstein non sbaglia nulla e l’1’02”17 le regala la prima posizione per il secondo successo nella stagione di Coppa del Mondo dopo quello conquistato nel superG di Lake Louise. Riesce solo a scalfire il vantaggio l’elvetica Michelle Gisin, che chiude arrivando a +0”51 venendo poi raggiunta dalla Brignone con lo stesso tempo prima dell’exploit della Holdener (+0”38). Buona prestazione per Johanna Schnarf, con un +0”81 dalla prima posizione, mentre è sembrata ancora inebriata delle gioie olimpiche Sofia Goggia: due errori ne compromettono la prestazione relegandola in quindicesima posizione a +0”95. Solo un centesimo dietro la Goggia arriva Martia Bassino.