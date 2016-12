Sci, Vonn morsa dai suoi cani: operata alla mano destra

8 novembre 2015

E' davvero un momento no per Lindsey Vonn. Dopo l'infortunio alla caviglia sinistra occorsole in allenamento quest'estate che l'ha costretta a rinunciare al gigante di Soelden, la campionessa statunitense è nuovamente dovuta passare in sala operatoria per farsi ricucire la mano destra, morsa da uno dei suoi cani che stavano litigando per un frisbee. La Vonn l'ha presa sul ridire e ha postato sui social i momenti pre-intervento.