Sci, Vonn già operata: si tenta il recupero per gennaio

12 novembre 2016

Meno di tre mesi. E' questo l'obiettivo di Lindsey Vonn: tornare in pista a gennaio per preparare i Mondiali di St. Moritz. Lo choc per la caduta in allenamento con conseguente frattura dell'omero e immediata operazione a Vail non abbatte la campionessa dello sci. "E' una sportiva eccezionale - spiega Rainer Salzgeber, Direttore Corse della Head - e già in passato ha dimostrato di essere in grado di effettuare dei recuperi lampo".