Sci, Tina Maze: "Mi prendo un anno di pausa"

7 maggio 2015

Tina Maze si prende un anno di pausa: niente Coppa del Mondo di sci alpino per la 32enne campionessa slovena nel 2015-16. Lo ha fatto sapere lei stessa dal suo profilo Facebook in cui non parla di ritiro ma di anno sabbatico per dedicarsi a se stessa. "Dopo 16 anni in cui mi sono allenata e ho gareggiato in tutte le discipline dello sci alpino, sento che il mio corpo e la mia mente hanno bisogno di una pausa un po' più lunga", ha scritto.

"Voglio prendermi un anno di pausa, prima di prendere ulteriori decisioni. In questo anno studierò per portare a termine il corso di laurea, e lavorerò alle attività di marketing legate ai miei sponsor. Spero che possiate comprendere la mia decisione", ha concluso la Maze. La campionessa di Maribor, che ha gareggiato nelle ultime 16 stagioni, ha centrato 26 vittorie in Coppa del Mondo (14 in slalom gigante, 4 in discesa libera, 4 in slalom speciale, 3 in supercombinata, 1 in supergigante) con 81 podi totali; nel 2013 ha vinto Coppa generale e tre coppe di specialità; inoltre vanta 9 medaglie mondiali - 4 ori e 5 argenti -, e 4 olimpiche - 2 ori e 2 argenti.