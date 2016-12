Sci, Team Event di St. Moritz: Svizzera sempre padrona

18 marzo 2016

Per il terzo anno consecutivo, la Svizzera trionfa nel Team Event delle finali di Coppa del Mondo. A St. Moritz gli elvetici, trascinati dalle grandi prestazioni degli specialisti Wendy Holdener e Reto Schmidiger, sconfiggono la Germania in finale e si aggiudicano la prova a squadre. Non è stata una buona giornata per l'Italia, che dopo aver usufruito di un bye al primo turno è stata subito eliminata proprio dalla Germania finalista.