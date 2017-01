Sci, Svindal operato al ginocchio: "Ci vediamo il prossimo inverno"

17 gennaio 2017

Altra operazione al ginocchio per Aksel Lund Svindal. Il campione norvegese di sci si è sottoposto ad un intervento al menisco del ginocchio. Stagione finita per lui e appuntamento al prossimo inverno: "Sentivo che c'era qualcosa che non andava. La cosa positiva è che dopo questo intervento le cose dovrebbero andare meglio. Ora però non potrò più sciare per questa stagione, ma è un qualcosa a cui sono abituato".