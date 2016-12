Sci, SuperG uomini: Jansrud vince davanti a Svindal. Terzo Paris Doppietta norvegese, con Svindal sul podio 10 mesi dopo l'infortunio

2 dicembre 2016

Arriva uno splendido podio azzurro nel SuperG maschile di Val d'Isere: Dominik Paris è terzo dietro alla coppia norvegese Jansrud-Svindal. A vincere Kjetil Jansrud, campione olimpico in carica nella disciplina: 1'21"66 il suo tempo, 17 centesimi più veloce del compagno di squadra Aksel Lund Svindal, al rientro in gara dieci mesi dopo il grave incidente al ginocchio. Ottimo terzo Paris, nella disciplina non propriamente sua, a 41 centesimi dal vincitore.

Dieci mesi fa Aksel Lund Svindal si infortunava gravemente al ginocchio a Kitzbuhel: un guaio anche misterioso, visto che per mesi era stata tenuta nascosta una lacerazione alla cartilagine importante e fastidiosa. Ma il campione norvegese è tornato e ha spazzato via tutti i dubbi: alla sua prima gara dopo quel bruttissimo giorno, Svindal è salito sul podio, alle spalle del compagno Jansrud, autore di una prova perfetta. Bravissimo Dominik Paris, in grado di salire sul podio giungendo davanti a specialisti del SuperG.



Ottima prova anche per Peter Fill, ottavo a 76 centesimi dal primo posto. Fuori Innerhofer, che ha tagliato una curva finendo addosso ad una porta. Indietro gli altri italiani: Emanuele Buzzi 26esimo (+1"94), Casse 36esimo (+2"34).



Il Super G di Val d'Isere è solo la prima di otto prove nella località dell'Alta Savoia: con il recupero delle gare di Beaver Creek saranno tre i weekend in Francia. Sabato è in programma la discesa, domenica il gigante.





L'ORDINE D'ARRIVO 1 JANSRUD Kjetil NOR 1:21.66

2 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:21.83 +0.17

3 PARIS Dominik ITA 1:22.07 +0.41

4 JANKA Carlo SUI 1:22.10 +0.44

5 KLINE Bostjan SLO 1:22.11 +0.45

6 FEUZ Beat SUI 1:22.37 +0.71

7 GANONG Travis USA 1:22.41 +0.75

8 FILL Peter ITA 1:22.42 +0.76

9 SANDER Andreas GER 1:22.57 +0.91

10 FRANZ Max AUT 1:22.79 +1.13

PARIS: "PROVERO' A BATTERE I NORVEGESI" "La pista è molto bella anche oggi era un po' difficile da interpretare a causa della tracciatura molto stretta. Comunque sono molto contento per questo risultato che mi permette di aprire bene la stagione. I norvegesi sono sempre molto forti, ma io ci proverò a batterli, già da domani nella discesa. Le mie prove non sono andate molto bene, ma bisognerà vedere cosa riesco a mettere insieme sulla pista, domani. In ogni caso, l'Italia ha una squadra molto forte e penso che anche Peter Fill e Christof Innerhofer potranno fare buoni risultati nella discesa di domani".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X