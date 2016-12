Sci, SuperG St. Moritz: successo Weirather, ma la Coppa è della Gut

17 marzo 2016

Lara Gut mette quindi in bacheca un'altra Coppa di cristallo (oltre alla coppa generale di questa stagione) dopo quella del 2014: la classifica di specialità la vede trionfare con 481 punti davanti a Weirather (436) e Vonn (401). Fuori dalle prime tre Cornelia Huetter, che per appena una lunghezza non è riuscita a scavalcare la statunitense in graduatoria. Tante uscita di pista ed errori in discesa, con due italiane sulle sette in gara che non sono riuscite a terminare la gara: si tratta di Sofia Goggia ed Elena Curtoni, mentre oltre alla Brignone vanno a punti anche Johanna Schnarf (12esima) e Nadia Fanchini (14esima). Finali di Coppa del mondo femminile che proseguiranno nella giornata di domani (venerdì) con la prova a squadre