Sci, SuperG St. Moritz: che festa per Kilde

17 marzo 2016

Senza dubbio la continuità è stata l'arma in più che ha permesso allo sciatore classe '92 di alzare l'ambito trofeo. Un trionfo certificato dai 415 punti finali nella classifica di specialità, con il norvegese a +40 lunghezze sul connazionale Jansrud. In gara entrambi hanno chiuso a dieci centesimi di distacco dall'elvetico Feuz (che non vinceva un SuperG dalla prova di Kvitfjell del 2 marzo 2012). Qualche problema in discesa per Peter Fill, che deve accontentarsi della settima piazza. Tredicesimo l'azzurro Innerhofer, mentre è stato costretto al ritiro dopo un errore l'altro italiano in gara, Mattia Casse. Prossima gara maschile a St.Moritz in programma sabato, con lo slalom gigante.