Sci, SuperG Soldeu: Brignone da favola, paura per la Vonn

27 febbraio 2016

Festa grande per i colori azzurri nel Super Gigante di Soldeu valido come prova di coppa del Mondo di sci alpino femminile. Trionfa Federica Brignone, al secondo successo in carriera dopo il Gigante di Soelden a inizio stagione, con il tempo di 57"33. L'azzurra si impone davanti a Laurenne Ross (+0"13) e a Tamara Tippler (+0"37). Preoccupano le condizioni di Lindsey Vonn, rimasta a terra dopo una caduta e portata via in toboga.