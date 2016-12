Sci, SuperG Beaver Creek: colpaccio di Hirscher, Casse quarto

5 dicembre 2015

Marcel Hirscher trionfa nel Super Gigante di Beaver Creek, in Colorado, prova valida per la Coppa del Mondo di Sci Alpino. L'austriaco campione iridato, esperto nelle discipline tecniche, vince a sorpresa col tempo di 1'06"90 in una gara contraddistinta dalle avverse condizioni atmosferiche. Secondo crono per Ted Ligety (+0"33), partito col pettorale 29. Terzo il connazionale Andrew Weibrecht (+0"36). Quarto crono per Mattia Casse (+0"50).