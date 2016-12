Sci, SuperG Altenmarkt: super Vonn, quarta Fanchini

10 gennaio 2016

Ennesima prova di forza nelle gare di velocità per Lindsey Vonn che ad Altenmarkt-Zauchensee, in Austria, vince il SuperG e centra il 73esimo successo in carriera. L'americana, che sabato aveva vinto in discesa, si ripete con un'altra prova di enorme superiorità: ferma il cronometro sull'1'12"75, unica sotto l'1'13", e rifila 7 decimi alla svizzera Lara Gut, sua grande rivale nella corsa alla Coppa del Mondo, giunta seconda. Completa il podio l'austriaca Cornelia Huetter, terza come ieri in discesa. Rammarico per Nadia Fanchini che chiude quarta in 1'14"01 ed è giù dal podio per un solo centesimo. La prova delle italiane è comunque positiva perchè Francesca Marsaglia è sesta mentre Johanna Schnarf e Federica Brignone completano la top ten rispettivamente al nono e decimo posto. Nella classifica generale di Coppa del Mondo Lara Gut è sempre in testa con 738 punti ma Lindsey Vonn le rosicchia altri 20 punti ed ora è a -38, a 700. Nella graduatoria di SuperG l'americana conduce con 200 punti davanti ai 120 della Huetter e ai 116 della Gut. Le ragazze del circo bianco torneranno sulla neve a Flachau, sempre in Austria, martedì 12 gennaio con uno slalom speciale, bissato poi venerdì 15 mentre domenica 17 ci sarà uno slalom gigante.