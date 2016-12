Sci, Super G Val Gardena: tripudio Norvegia, trionfa Svindal

18 dicembre 2015

In Val Gardena la Norvegia monopolizza il podio nella prova di Super G, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. A trionfare sulla mitica pista Sasslong è infatti Aksel Lund Svindal col tempo di 1'28"12 davanti ai connazionali Kjetil Jansrud (+0"34) e Aleksander Aamodt Kilde (+0"44). In difficoltà gli italiani con Dominik Paris, il migliore, soltanto ottavo a 1 secondo e 25 centesimi dal vincitore di giornata.