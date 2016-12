Sci, Super G Lake Louise: trionfa Lara Gut, Sofia Goggia è terza

4 dicembre 2016

Altra ottima prova di Sofia Goggia che centra il terzo posto nel Super G di Lake Louise: per la 24enne bergamasca si tratta del terzo podio in carriera in Coppa del mondo. A vincere la gara è Lara Gut che, col tempo di 1'02"68, trionfa beffando per 10 centesimi Tina Weirather. Nella top ten entra anche Nadia Fanchini, nona al traguardo. Il podio di Lake Louise consente alla Goggia di conservare il terzo posto in classifica generale.

Terzo podio stagionale complessivo e secondo in tre giorni per Sofia Goggia che, dopo avere brillato in discesa sempre a Lake Louise e in gigante a Killington, conferma il suo momento magico conquistando un prezioso terzo posto in Super G con un ritardo di 59 centesimi da Lara Gut. Per la bergamasca il podio ha un sapore speciale, addirittura storico: prima di lei solo Isolde Kostner nel 1995-96 e Deborah Compagnoni (nel 1991-92 e nel 1995-96) erano riuscite a classificarsi tra le prime tre in tre discipline diverse in un'unica stagione. Tra le altre azzurre la migliore è Nadia Fanchini, nona, mentre tra le prime trenta si piazzano anche Johanna Schnarf (18esima), Francesca Marsaglia (22esima), Elena Curtoni (24esima), Federica Brignone (27esima) ed Elena Fanchini (30esima).



Fa festa anche e soprattutto Lara Gut: la svizzera, campionessa uscente, mette tutti in fila chiudendo col sorriso una tre giorni canadese che finora non le aveva regalato grandi gioie. E il successo, davanti a un'ottima Tina Weirather solo dieci centesimi più lenta, le regala 100 punti pesanti in classifica generale che le consentono di accorciare sensibilmente le distanze dalla leader Mikaela Shiffrin, solo 34esima a Lake Louise e fortemente penalizzata da una fitta nevicata che si è intensificata al momento della discesa delle sciatrici col pettorale più alto. Proprio le condizioni atmosferiche hanno pesantemente condizionato la gara costringendo gli organizzatori a far slittare di oltre un'ora la partenza. Ai piedi del podio si piazzano la svedese Kajsa Kling (quarta), la slovena Ilka Stuhec (quinta) e la tedesca Viktoria Rebesburg (sesta).