Sci, Super G Cortina: Goggia ancora seconda, vince Stuhec Vittoria rinviata per l'azzurra che si arrende alla slovena, terza Anna Veith. Fuori Lara Gut

29 gennaio 2017

Niente da fare, è ancora rinviato l'appuntamento con la prima vittoria in Coppa del Mondo per Sofia Goggia. L'azzurra, dopo essersi piazzata alle spalle della Gut in discesa, è ancora seconda a Cortina d'Ampezzo nel Super G vinto dalla slovena Ilka Stuhec con 31 centesimi di margine sulla bergamasca, al nono podio stagionale. Terza è l'austriaca Anna Veith, fuori dalla top ten Lindsey Vonn. Uscita per Lara Gut: "Tutto ok".

E' abbonata alla piazza d'onore Sofia Goggia che centra il quinto secondo posto stagionale in Coppa del Mondo, il secondo di fila a Cortina d'Ampezzo. La bergamasca, già seconda in discesa alle spalle di Lara Gut, stavolta in SuperG è costretta ad arrendersi alla slovena Ilka Stuhec per soli 31 centesimi. Ancora niente vittoria dunque per l'azzurra arrivata al nono podio stagionale nell'ultima gara prima dei Mondiali di St. Moritz.



Sul podio con Stuhec e Sofia Goggia c'è l'austriaca Anna Veith mentre quarta, con grande sorpresa, è l'americana Mikaela Shiffrin, mai così forte nelle prove veloci. Nella top ten anche Elena Curtoni, ottava, mentre le altre azzurre sono più indietro, con Brignone 16esima, Schnarf 17esima e Marsaglia 19esima. Delude Lindsey Vonn, solo 12esima a 1"43 dalla Stuhec mentre esce di pista la favorita Lara Gut che manca il poker stagionale in SuperG. Nella classifica di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin guadagna 50 punti sulla Gut e ora conduce con 1103, +80 sull'elvetica.

GOGGIA: "NON HO SPINTO AL MASSIMO" "È stata una bella gara, con un altro bel podio. Ma oggi non ho spinto al massimo, mi sono tenuta una po' di margine, anche perché non è facile tornare in pista dopo che negli ultimi due SuperG ero uscita". Lo ha detto Sofia Goggia, festeggiatissima da compagne e tifosi, dopo il nono podio stagionale e la sua seconda piazza d'onore i due giorni a Cortina D'Ampezzo

