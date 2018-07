Sci, super Brignone a Lienz: l’azzurra trionfa nel gigante

29 dicembre 2017

Il sorriso più bello, quello di Federica Brignone. Una gioia immensa per l'azzurra che si è messa alle spalle i problemi fisici (la pubalgia) ed è tornata "gigante". La sesta vittoria in carriera è forse quella più densa di significati: "È stato fantastico, non me lo aspettavo. Siamo tutte vicine, ma ho vinto io. Le vittorie sono tutte belle, mi sono commossa. Ci ho provato e ho vinto. Devo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini in questo periodo, se faccio la lista ci metto due ore... Sono contentissima, nella seconda manche non avevo buone sensazioni, avevo poca visibilità e gli sci sbattevano: mi sono buttata giù ed è andata bene".



Siamo nell'anno olimpico e la valdostana ha fatto sapere alle avversarie di esserci e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Federica ha fatto la differenza sul muro finale (sia nella prima che nella seconda manche) e ha battuto due campionesse come la Rebensburg e la Shiffrin per un'inerzia, per quattro e otto centesimi rispettivamente. Una bella rimonta dopo il quarto posto a metà gara. Peccato per le altre azzurre che hanno deluso un po' le aspettative. Manuela Moelgg, dopo tre terzi posti, ha subito la Schlossberg chiudendo dodicesima. Peggio ha fatto Sofia Goggia che ha gettato al vento il quinto posto dopo la prima manche con una discesa piena di errori finendo sedicesima a quasi due secondi. Venticinquesima Irene Curtoni, mentre Marta Bassino non ha concluso la seconda manche.