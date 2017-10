Sci, sospiro di sollievo per Sofia Goggia: il ginocchio è ok

30 ottobre 2017

Pericolo scampato per Sofia Goggia . Dopo l'uscita nella prima manche di Soelden, l'azzurra è rientrata a Milano accusando alcune noie al ginocchio ed è stata sottoposta a una risonanza magnetica che ha subito escluso problemi articolari . Stando al referto, la 24enne bergamasca ha riportato un risentimento muscolare postero mediale al ginocchio sinistro recuperabile nel giro di due settimane circa.

Visitata all'Ospedale Galeazzi da Herbert Schoenhuber, medico della FISI, la Goggia può dunque tirare un sospiro di sollievo. Dopo la gara di Soelden, infatti, le condizioni della campionessa azzurra avevano destato subito qualche preoccupazione per il ginocchio sinistro. Dubbi spazzati via dai test clinici. Sofia ora dovrà sottoporsi solo ad alcune terapie per i prossimi 15 giorni circa e poi potrà tornare ad allenarsi regolarmente a pieno regime.