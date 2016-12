Sci, slalom uomini a Levi: domina Hirscher, Moelgg terzo

13 novembre 2016

Doveva essere la giornata di Hirscher, e così è stato. Con l'assenza del dominatore della passata stagione Kristoffersen (per una questione di sponsor: il giovane norvegese vuole indossare il proprio sul casco, anziché quello della propria federazione, con conseguente bufera anche coi compagni), la pista per l'austriaco era spianata. E di fatti ha dominato nella nebbia di Levi sia nella prima che nella seconda manche. Alle sue spalle il fratello d'arte Michael Matt a 1"30, erede del grande fratello Mario.



Sul podio Manfred Moelgg: si tratta del primo squillo stagionale per gli azzurri. Il 34enne di Brunico, quinto dopo la prima manche, ha sfiorato addirittura il secondo posto, arrivando dietro a Matt (sesto dopo la prima frazione) di un solo centesimo. Si sono invece persi per strada Neureuther, che ha chiuso quarto, ma soprattutto Marc Schwarz, secondo dopo la prima manche e uscito nella seconda.



Si tratta del 18esimo podio in carriera per Moelgg. Per l'Italia in classifica ci sono poi Patrick Thaler 21esimo in 1.47.23 e Andrea Ballerin 25esimo in 1.47.55. Fuori nella prima manche Stefano gross, mentre non si erano qualificati per la seconda Riccardo Tonetti, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala. Hirscher passa al comando della classifica assoluta, scavalcando Pinturault, con 180 punti, contro i 124 del francese. Terzo Neureuther con 110. Il migliore azzurro è proprio Moelgg con i 60 punti guadagnati oggi.



La coppa del mondo si trasferisce ora in Nord America, con gli uomini impegnati sabato 25 e domenica 26 novembre a Lake Louise con supergigante e discesa. In Canada vi sono però problemi di neve. Negli stessi giorni le ragazze saranno negli Usa, nel Vermont, a Killington, località che per la prima volta entra nel circuito di coppa. In programma uno slalom gigante ed uno speciale.