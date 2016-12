Sci, slalom St. Moritz: prova di forza di Mikaela Shiffrin

19 marzo 2016

Grande prova di forza di Mikaela Shiffrin che anche a St. Moritz, sede nelle finali di Coppa del Mondo, si conferma la regina assoluta dello slalom speciale. L'americana, costretta in questa stagione a fermarsi per oltre due mesi per un infortunio al ginocchio, ha vinto col tempo record di 1'43"96, rifilando oltre due secondi alla slovacca Veronika Velez Zuzzulova, seconda, e alla svedese Frida Hansdotter, terza e vincitrice della coppa di specialità. Ai piedi del podio la svizzera Holdener, quarta, e l'austriaca Kirchgasser, quinta. Lontane le azzurre: 16esima Federica Brignone, 20esima Chiara Costazza.



Per Mikaela Shiffrin, 21 anni appena compiuti, si tratta della quinta vittoria stagionale in slalom in altrettante gare disputate e la 18esima in carriera, per lei che quest'anno non è riuscita a fare poker nella coppa di specialità dopo i successi del 2013, 2014 e 2015.