Sci, slalom Squaw Valley: Shiffrin imbattibile, altro capolavoro

11 marzo 2017

Dopo avere vinto il Gigante beffando per soli 7 centesimi Federica Brignone, Mikaela Shiffrin concede il bis in due giorni sulla pista di Squaw Valley e ribadisce la sua indiscutibile superiorità nello slalom, disciplina nella quale ha conquistato 26 dei suoi 31 successi complessivi in Coppa del mondo. La statunitense, in una gara caratterizzata da una serie incredibile di inforcate e cadute, chiude col tempo di 1'39"48 con un vantaggio di 1"03 sulla ceca Sarka Strachova e di 1"08 sull'austriaca Bernadette Schild, quest'ultima protagonista di un'ottima seconda manche. A uscire con le ossa rotte dalla gara è la svizzera Wendy Holdener che, al comando dopo la prima manche, perde l'equilibrio a poche porte dal traguardo quando era ancora in piena corsa per il podio.



Tra le azzurre il sorriso più grande è quello di Chiara Costazza che si piazza al quinto posto alle spalle della svedese Emelie Wikstroem. Nona Irene Curtoni, fuori nella seconda manche Federica Brignone e Manuela Moelgg. In classifica generale la Shiffrin compie un altro decisivo passo avanti salendo a quota 1523 punti: la sua più immediata inseguitrice, la slovena Ilka Stuhec, è a 1145. Sempre al terzo posto Sofia Goggia (1057).