Sci, slalom Sestriere: Shiffrin implacabile, azzurre in calo

11 dicembre 2016

Terza vittoria stagionale su tre disputate tra i pali stretti per la Shiffrin che trionfa da 11 slalom speciali consecutivi se si contano anche quelli della passata stagione. L'americana, chiude con il miglior crono in entrambe le discese sulla pista "Giovanni Agnelli" mettendo in luce tutta la sua classe nella specialità tecnica. Nulla da fare per le altre con la Velez Zuzulova che deve accontentarsi di un ottimo secondo posto davanti a Wendy Holdener. Oltre al 14esimo posto di Irene Curtoni, da segnalare tra le azzurre il 24esimo di Federica Brignone e il 25esimo di Chiara Costazza. La Shiffrin sale a 498 punti e consolida il primato con 105 lunghezze di vantaggio su Lara Gut. Terza a quota 347 l'azurra Sofia Goggia.