Sci, slalom Santa Caterina: dominio Hirscher, male gli azzurri

6 gennaio 2016

A Santa Caterina Valfurva Marcel Hirscher conquista la prima vittoria stagionale in Slalom Speciale in una prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'austriaco si impone col tempo complessivo di 1'54"54 davanti al norvegese Henrik Kristoffersen (+0"21) e al russo Alexander Khoroshilov (+0"32). Decisamente negativa la prova degli italiani lontano dalle posizioni di vertice.

Stefano Gross è arrivato soltanto 12esimo (+1"99), Patrick Thaler 14esimo (+2"04) e Riccardo Tonetti 23esimo (+2"77). Fuori nella seconda manche, invece, Giuliano Razzoli. Vittoria numero 36 della carriera in Coppa del Mondo per Hirscher che riesce a fermare il dominio stagionale in slalom di Kristoffersen.



Dopo aver vinto le prime due gare, il norvegese si piazza comunque secondo davanti a Khroshilov (al comando al termine della prima manche). Giù dal podio, invece i tedeschi Felix Neureuther e Fritz Dopfer, quarti a pari merito con un distacco di 1”07 da Hirscher. Gli italiani pagano una prima manche decisamente negativa: Thaler sigla il terzo miglior tempo nella seconda discesa e scala 16 posizioni (dalla 30esima alla 14esima).



Sfortunato Giuliano Razzoli che compromette un’ottima seconda manche con una caduta nelle ultime porte. In classifica generale Hirscher balza nuovamente al comando con 721 punti scavalcando di 85 lunghezze il norvegese Svindal. Il prossimo weekend atleti di nuovo in pista per il Gigante e lo Slalom di Adelboden.