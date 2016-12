Sci, slalom parallelo: super Hirscher, Gross è terzo

23 febbraio 2016

Bella impresa di Stefano Gross che centra il podio nello slalom parallelo di Stoccolma , valido per la Coppa del mondo. L'azzurro, in una gara di solito ostica per i colori italiani, si piazzato terzo alle spalle dello svedese Myhrer e dell'austriaco Hirscher, dominatore della gara e sempre più leader della classifica generale. In campo femminile trionfo della svizzera Wendy Holdener davanti alle svedesi Frida Hansdotter e Maria Pietilae-Holmner.

Il City Event di Stoccolma regala a Gross l’ottavo podio in carriera, il secondo stagionale dopo quello nello slalom di Wengen dove era arrivato terzo alle spalle di Kristoffersen e Razzoli. Il 29enne bolzanino, arresosi a Hirscher in semifinale dopo avere eliminato il norvegese Foss-Solevaag agli ottavi e il tedesco Neureuther ai quarti, ha avuto la meglio sul russo Khoroshilov nella finale per il terzo posto. Sul gradino più alto del podio sale Marcel Hirscher che in finale ha avuto la meglio sullo svedese Andre Myhrer. Il successo di Stoccolma consente a Hirscher di portare a 159 punti il vantaggio in classifica generale sul norvegese Henrik Kristoffersen, subito fuori agli ottavi per mano del connazionale Jansrud. Subito eliminati anche gli altri due azzurri in gara: Patrick Thaler è stato battuto da Myhrer nella prima manche mentre Manfred Moelgg si è arreso a Neureuther. In campo femminile il successo è andato alla svizzera Wendy Holdener che nella finalissima ha battuto la svedese Frida Hansdotter. Terzo posto per un’altra svedese, Maria Pietilae-Holmner, che ha fatto sua la finalina contro la norvegese Nina Loeseth. Subito fuori le prime due della classifica generale di Coppa del mondo: Lindsey Vonn è stata sconfitta dalla Holdener, Lara Gut si è inchinata alla slovacca Velez Zuvulova.