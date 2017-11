Sci, slalom maschile a Levi: vince Felix Neureuther

12 novembre 2017

Va al tedesco Felix Neureuther lo slalom speciale di Coppa del mondo di sci alpino a Levi . Il tedesco ha chiuso in 1'42"83 precedendo sul traguardo il norvegese Henrik Kristoffersen (1'43"20 ) e lo svedese Matthias Hargin (1'43"28). Deludente l' Italia con due soli azzurri in classifica: Manfred Moelgg , che a Levi era stato terzo l'anno scorso, ha chiuso nono in 1'43"73, mentre Stefano Gross è finito 18.imo in 1'44"17. La Coppa del mondo si sposta ora in Nord America dove si tornerà a gareggiare tra due settimane, il 25 e il 26 novembre: gli uomini in Canada, a Lake Louise , con discesa e Super-G . Le donne a Killington , negli Usa, con gigante e slalom.

È stata una gara bella e piena di soprese. Felix Neureuther arriva a Levi da protagonista e non disattende le aspettative. La sua vittoria, comunque meritata, è stata però agevolata dala caduta di David Ryding, primo al termine della prima manche, e da una seconda discesa dell'austriaco Hirscher al di sotto dei suoi standard.



Nella prima manche è, come detto, il britannico Ryding a guidare la classifica con il tempo di 50"29. Subito dietro di lui chiude Felix Neureuther a +0.14 tallonato da Kristoffersen (+0.18). Nonostante le sei settimane di gesso per la frattura del malleolo sinistro, Marcel Hirscher spinge tanto da arrivare quarto con un parziale di 50"75.



Seconda manche emozionante, che ha tenuto Neureuther con il fiato sospeso. Kristoffersen fa segnare 52"73 migliorando di otto decimi il tempo di Hargin. Il sei volte campione del mondo Hirscher chiude 17° con un secondo run altrissimo di 53"40, per un totale di 1'44"15. È la volta di Neureuther che fa meglio di tutti e si piazza primo con 1142"83, in attesa di Ryding. Il britannico spinge nel muro ma nel finale cade dando al tedesco la possibilità di festeggiare la sua prima Coppa del Mondo di slalom. Manfred Moelgg migliora in tutti gli intermedi ma non riesce ad avvicinarsi alla zona podio, chiude con 1'43"73.