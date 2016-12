Sci, Slalom Lienz: acuto Hansdotter, Irene Curtoni ottava

29 dicembre 2015

Frida Hansdotter cala il tris. Con Mikaela Shiffrin ai box, la svedese si impone nello slalom speciale di Lienz, in Austria, col tempo di 1'47"02, centrando così il suo terzo successo in carriera in Coppa del Mondo: beffata di soli 7 centesimi la svizzera Holdener, terza a oltre 4 decimi la slovacca Vhlova reduce dal successo di Aare. Più indietro le azzurre: la migliore è Irene Curtoni, ottava in 1'48"46, Manuela Moelgg 13.a, fuori Chiara Costazza.