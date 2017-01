Sci, slalom Flachau: impresa Hansdotter, la Shiffrin si inchina

10 gennaio 2017

Prima vittoria stagionale in Coppa del mondo per Frida Hansdotter , che trionfa in slalom sulla pista austriaca di Flachau : la svedese, detentrice della Coppa di specialità, si impone con un vantaggio di 58 centesimi sulla norvegese Nina Loeseth , mentre a sorpresa stavolta la statunitense Mikaela Shiffrin si deve accontentare del terzo posto ex aequo con la svizzera Wendy Holdener. La migliore delle italiane è Chiara Costazza, 12esima.

Mikaela Shiffrin non vince: è questa la notizia clamorosa che arriva dalla Griessenkar, la pista austriaca di Flachau che fa da cornice al quarto successo in carriera di Frida Hansdotter. La campionessa statunitense non riesce a centrare la vittoria stagionale numero 6 e si deve accontentare del terzo posto a pari merito con la svizzera Holdener, ancora una volta sul podio ma non sul gradino più alto. Penalizzata da una prima manche conclusa solo al quinto posto, la Shiffrin sfodera tutta la sua classe nella seconda e cerca la clamorosa rimonta centrando un tempone e mettendo sotto pressione le rivali. Pressione, tuttavia, che non sentono né Nina Loeseth né la Hansdotter: la norvegese termina la gara al secondo posto, la svedese si divora letteralmente la pista e può finalmente liberare tutta la sua gioia per una vittoria che le mancava da più di un anno (l'ultima risaliva al 29 dicembre 2015 sempre in Austria, a Linz). Ai piedi del podio la slovacca Veronika Velez Zuzulova che precede le austriache Katharina Truppe e Bernadette Schild. Non brillano le italiane. Chiara Costazza, protagonista di un'ottima seconda manche dove fa registrare il settimo miglior tempo, si piazza al 12esimo posto mentre è solo 16esima Manuela Moelgg. Fuori nella seconda manche Irene Curtoni. In classifica generale Mikaela Shiffrin sale a quota 1008 punti e guadagna ancora terreno sulla sua più immediata inseguitrice, la svizzera Lara Gut. Sempre quarta Sofia Goggia.