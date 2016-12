Sci, Slalom Aspen: Shiffrin regina senza rivali

29 novembre 2015

Bissato dunque il successo di ieri, quando la Shiffrin aveva chiuso le due manche con un vantaggio complessivo sulla Zuzulova addirittura superiore ai 3 secondi (+3.07): la slovacca non si ripete ed esce nella prima manche, quando l’americana ipoteca già la vittoria finale chiudendo in 47.73 a -1.69 dalla Strachova. Una discesa perfetta che l’americana amministra soltanto in parte nella seconda manche, incrementando ulteriormente il vantaggio sulle avversarie e chiudendo con il tempo complessivo di 1’40”18.



Si migliora la Hansdotter, terza nello slalom di ieri e capace di recuperare decimi alla Strachova scavalcandola al secondo posto. Malissimo le italiane: Manuela Moellg è la sola ad andare a punti, ma il suo 23 esimo posto finale non può certo definirsi un risultato positivo, mentre Curtoni e Costazza, rispettivamente decima e quattordicesima dopo la prima discesa, escono nella seconda manche (Brignone fuori nella prima). In classifica generale Shiffrin prima con 280 punti davanti a Hansdotter (195) e Brignone (165).