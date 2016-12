Sci, slalom Adelboden: colpo Kristoffersen, quinto Gross

10 gennaio 2016

Dopo il gigante rinviato per la pioggia e la nebbia, in Svizzera ad Adelboden si gareggia e alla fine sventola la bandiera della Norvegia. Henrik Kristoffersen vince lo slalom speciale, il terzo su quattro prove totali di Coppa del Mondo, in virtù di una seconda manche semi perfetta che ha costretto ad arrendersi anche il fenomeno austriaco Marcel Hischer, secondo per appena 6 centesimi. Riesce a salvare un posto sul podio, il terzo, il russo Khoroshilov che era al comando dopo la prima manche: per lui un ritardo finale di 60 centesimi dal vincitore. Incoraggiante quinto posto per Stefano Gross: l'azzurro, ottavo dopo la prima manche, recupera posizioni e alla fine termina alle spalle del francese Alexis Pinturault, uno dei grandi della specialità. Decimo posto per Giuliano Razzoli mentre Riccardo Tonetti è 17esimo e Patrick Thaler 19esimo. Nella classifica generale di Coppa del Mondo Hirscher è comunque in testa con 801 punti davanti ai 636 di Svindal e ai 571 di Kristoffersen; il norvegese guida però nella graduatoria di slalom con 380 punti, 40 in più di Hirscher.