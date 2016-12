Sci, slalom Aare: favola Vlhova, malissimo le italiane

13 dicembre 2015

Con Mikaela Shiffrin ferma ai box per infortunio, il mondo dello sci scopre una sua potenziale futura avversaria. Petra Vlhova, slovacca classe 1995, si aggiudica lo slalom di Aare, in Svezia, col tempo di 1'44"26 conquista così la sua prima vittoria in coppa del mondo: dietro di lei, staccata di 6 decimi, la padrona di casa Frida Hansdotter, poi la norvegese Nina Loeseth. Malissimo le italiane: la migliore è Manuela Moelgg, 14.a in 1'47"19.