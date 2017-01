Sci, si è ritirato Ivica Kostelic: ultima gara a Wengen

13 gennaio 2017

Ivica Kostelic ha dato l'addio allo sci. Con l'ultima gara in combinata a Wengen il campione croato ha salutato il circo bianco a 37 anni, chiudendo 22esimo. "Provo così tanto amore e passione per le gare che faccio fatica a dire che questa Combinata sarà la mia ultima gara". Lo aveva annunciato, spiegando tutta la propria fatica nel dare l'addio: "È come morire lentamente. Farò la Combinata come una gara qualsiasi e preferirei che dopo la gara il mio spirito si dissolvesse e continuasse a volare sull'Oberland bernese".