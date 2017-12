Sci: rottura del crociato per Felix Neureuther

26 novembre 2017

La stagione delle nevi perde uno dei suoi più grandi protagonisti: Felix Neureuther si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. Per il tedesco, fresco vincitore dello slalom di Levi, stagione finita e niente Olimpiadi. Partecipazione che era già in dubbio per questioni morali ("In Corea non vedo lo spirito olimpico") e che ora è definitivamente saltata. Il 33enne è caduto mentre si allenava negli Usa.