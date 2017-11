Sci, rottura del crociato per Elena Curtoni

15 novembre 2017

Brutta tegola per lo sci azzurro. Elena Curtoni è caduta in allenamento e si è rotta il legamento crociato del ginocchio destro: la sua stagione è già finita. La 26enne italiana, impegnata a Copper Mountain in vista delle gare di Killingston ha perso il controllo in una curva a sinistra ed è andata in rotazione.



Curtoni è stata trasportata all'ospedale locale, dove è stata sottoposta a risonanza e alle visite del caso, i cui esiti sono stati subito esaminati dalla Commissione medica FISI. Niente Olimpiadi, una sfortuna nera per la polivalente valtellinee che già lo scorso marzo si era fratturata il malleolo.