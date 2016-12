Sci, prima vittoria per la Brignone

24 ottobre 2015

L'urlo sul gradino più alto del podio è l'immagine più bella della giornata. La gioia e il sorriso è quello di Federica Brignone. Un successo atteso per 8 stagioni e arrivato dopo 7 podi. Adesso è arrivato il momento più alto della carriera dopo la medaglia d'argento ai Mondiali 2011, sempre in gigante, la sua specialità. Un successo costruito nella prima manche grazie anche al pettorale n.2. L'azzurra, non favorita alla vigilia, ha sorpreso tutti rischiando su ogni porta: strategia che ha pagato con distacchi super alle avversarie, basta pensare al secondo rifilato alla Shiffrin (2°). Tra una manche e l'altra è stata protetta dalla madre Maria Rosa Quario, ex sciatrice di alto livello. Poi Fede ha completato l'opera con un'altra discesa senza nessuna sbavatura.



L'ultimo successo di un'italiana nel Gigante femminile era datato 26 gennaio 2008 con Denise Karbon a Ofterschwang in Germania. Da allora nessuna azzurra era riuscita a salire sul gradino più alto del podio in questa specialità di Coppa del Mondo. "E' stato difficile per me, 4 anni fa ero prima al termine dlela prima manche e non sono riuscita a vincere . le parole a caldo della Brignone -. Ho cercato di scendere nella seconda manche come nella prima. Il tracciato è molto ghiacciato ma non ci sono segni, complimenti a chi ha preparato la pista".



Per l'Italia, con una eccellente prova di squadra, vi sono poi Irene Curtoni nona in 1.27.17, Nadia Fanchini 11.esima in 2.27.37, Manuela Moelgg 12.esima in 2.27.50, Elena Curtoni 14.esima in 2.27.94 e Sofia Goggia 16.esima in 2.28.06. Fuori per un errore Nicole Agnelli nella seconda manche.