Sci, nuova tragedia in pista: morto il 17enne Max Burkhart

7 dicembre 2017

Tutto è successo in pochi istanti. Burkhart è caduto in gara, procurandosi diversi traumi gravi. Soccorso e trasportato in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. Il diciassettenne era membro del club sciistico SC Partenkirchen, squadra bavarese e si era allenato dall'agosto di quest'anno alla Sugar Bowl Academy, un college negli Stati Uniti, con l'obiettivo di essere selezionato dalla Nazionale tedesca. "Siamo profondamente sconvolti, l'intera famiglia dello sci piange Max Burkhart", ha dichiarato il direttore sportivo Wolfgang Maier. "Il nostro pensiero va alla famiglia di Max, ai suoi amici e compagni. Siamo in contatto con tutti per aiutarli e sostenerli in questo momento così difficile".