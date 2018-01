Sci: Myhrer e Shiffrin vincono il parallelo di Oslo, male gli azzurri

1 gennaio 2018

Niente da fare per gli italiani nel parallelo di Oslo, che ha aperto il 2018 di Coppa del Mondo di sci. I quattro azzurri ammessi alla partenza sono usciti al primo turno. Nella gara maschile trionfo dello svedese Andre Myhrer davanti al'austriaco Michael Matt e al tedesco Linus Strasser. Tra le donne ennesima affermazione per l'americana Mikaela Shiffrin, che ha battuto in finale la svizzera Wendy Holdener. Terza l'altra elvetica Melanie Meillard.