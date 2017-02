Sci, Mondiali 2017: tripudio Feuz in discesa, Italia a secco

12 febbraio 2017

La gara, con partenza ribassata, è stata contraddistinta inizialmente dalla presenza di nebbia che ha causato non pochi problemi agli sciatori con i pettorali più bassi. A pagarne le spese sono stati anche i due azzurri Fill e Paris, scattati rispettivamente con il numero 7 e con il 5. Peter disputa una discesa pulita senza sbavature ma alla fine accusa un ritardo di 65 centesimi dal vincitore di giornata, lo svizzero Feuz sospinto dal caldissimo pubblico di casa. Presente in tribuna a St. Moritz anche il fresco campione degli Australian Open, Roger Federer.



Erik Guay, dopo aver conquistato l'oro nel Super Gigante, conferma l'ottimo momento di forma mettendo in bacheca l'argento in Discesa. Il bronzo va a Max Franz mentre la coppia composta da Patrick Kueng e Kjetil Jansrud scende dal podio con solo 2 centesimi di distacco dall'austriaco. Nulla da fare anche per l'altro azzurro Mattia Casse che chiude con un ritardo di 1"30 da Feuz.