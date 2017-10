Sci, Innerhofer attacca la Vonn: "Il suo è triste marketing"

16 ottobre 2017

"Lindsey Vonn vuole gareggiare contro gli uomini in una gara di Coppa del Mondo? La trovo un'operazione di triste marketing". Christof Innerhofer, a margine del Forum Sport e Business del Gruppo 24 Ore, attacca la sciatrice americana Lindsay Vonn che sogna di competere contro gli uomini a Lake Louise nel 2018.

"È una proposta senza senso - aggiunge lo sciatore azzurro, oro mondiale in SuperGigante nel 2011 -, per noi sarebbe una distrazione e il suo numero di pettorale potrebbe essere una variabile importante all'interno di una gara. Le donne poi sciano già a Lake Louise, se vuole farlo venga a fare la discesa di Kitzbuehel".