Sci, Gross sesto nello slalom di Val d'Isere

10 dicembre 2017

Che peccato per Stefano Gross nello slalom di Val d'Isere! L'azzurro, in testa dopo la prima manche, ha sprecato tutto nella seconda chiudendo sesto. Sotto una nevicata molto fitta, la vittoria è andata al solito straordinario Marcel Hirscher con una grande rimonta in 1'41"94. L'austriaco, non ancora al meglio della condizione, ha preceduto Kristoffersen (+0"39) e Myhrer (+0"40). Fuori nella prima manche Moelgg per un'inforcata.

Serviva una seconda manche da brividi e così è stata per l’austriaco Marcel Hirscher che ha recuperato terreno nella seconda parte dello slalom speciale in Val d’Isere andando a vincere, confermandosi un fenomeno. Una fitta nevicata e la scarsa visibilità hanno contraddistinto la seconda manche che ha visto, purtroppo, invece perdere terreno a Stefano Gross che dopo aver chiuso in testa la prima manche con un parziale di 49” netti non è riuscito a ripetersi, chiudendo al sesto posto dopo una seconda manche resa estremamente difficile dalle condizioni meteorologiche. Si sperava per lui almeno nel podio, ma qualche errore di troppo ha compromesso la prestazione, comunque buona, dell’atleta azzurro.



L’altro italiano in gara, Cristian Deville, ha chiuso in 23esima posizione (+2”64). Tornando alle prime dieci posizioni, al secondo posto ecco il norvegese Henrik Kristofferse (+0”39) mentre lo svedese Andre Myhrer ha chiuso in terza posizione (+0”40). Quarto l’austriaco Michael Matt (+0”55) mentre in quinta posizione il norvegese Jonathan Nordbotten (+0”69). Detto del sesto posto di Stefano Gross, in settima posizione ecco il tedesco Fritz Dopfer (+0”95), all’ottavo lo svedese Mattias Hargin (+1”06) e in nona posizione il norvegese Sebastian Foss-Solevaag e l’austriaco Marco Schwarz, entrambi a +1”16 ma con quest’ultimo a firmare il miglior parziale della seconda manche con 52”09. Subito fuori dopo la prima manche un altro italiano, l’altoatesino Manfred Moelgg, mentre sono finiti fuori nella seconda manche il francese Alexis Pinturault, lo svizzero Luca Aerni, il canadese Erik Read e lo statunitense David Chodounsky.