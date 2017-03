Sci, Goggia-record cita Trump

19 marzo 2017

Una stagione da incorniciare, la migliore di sempre, chiusa con il botto. Ad Aspen è stata scritta la storia dello sci italiano, merito di Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino. Una tripletta azzurra che non si vedeva dal 1996, erano gli anni del mito Deborah Compagnoni, Sabina Panzanini e Isolde Kostner. Narvik in Norvegia, il luogo. Oggi la cornice dell'impresa è stata a stelle e strisce e la Goggia ci ha scherzato su ricordando lo slogan di Trump: "Abbiamo fatto grande l'America", il tweet.



La bergamasca, nonostante il secondo posto, è la donna da copertina perché con 13 podi in un anno da sogno ha conquistato 1197 punti in classifica. Quota mai raggiunta da un'italiana che gli è valsa il terzo posto nella classifica generale di Coppa del mondo dietro alla regina Shiffrin e alla Stuhec.