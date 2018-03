Sci, Goggia felice: "Ma non ho mai sofferto così"

14 marzo 2018

"Non ho mai sofferto così nell'attesa della fine di una gara. Ma alla fine è andato tutto bene". Sofia Goggia festeggia un'altra grande impresa. "Dopo l'oro in Corea sapevo che potevo puntare anche a questa coppa, ma non è stato facile - ha detto l'olimpionica azzurra - Bastava che qualcuna si fosse infilata tra me e Lindsey e addio coppa. Ho temuto la gara di altre e che magari fosse ancora una volta Ester Ledecka a ripetersi a sorpresa".