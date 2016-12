Sci, Gigante Val d'Isere: il francese Faivre beffa Hirscher, terzo Pinturault

4 dicembre 2016

Una vittoria in casa spuntandola (e non di poco) sul campione del mondo in carica. Giornata perfetta per Mathieu Faivre, che trionfa nello slalom gigante della Val d'Isere davanti a Marcel Hirscher e al connazionale Pinturault. Lo sciatore classe '92 s'impone col crono di 2'25"01: merito di una seconda manche da incorniciare che gli permette di chiudere con mezzo secondo di vantaggio sull'austriaco.