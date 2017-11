Sci, gigante Soelden: la Moelgg chiude terza

28 ottobre 2017

A 34 anni Manuela Moelgg ha sfiorato la prima vittoria in coppa del mondo. Niente impresa (sarebbe stata la più "anziana" a riuscirci), ma solo il 12.esimo podio. Terzo posto dopo una splendida prima manche chiusa davanti a tutti. Nella seconda, invece, con linee non precisissime ha subito la rimonta di una scatenata Rebensbuurg e della Worley: gradino più basso del podio a 53 centesimi. Resta comunque il sorriso per la capitana azzurra, la stagione che porta alle Olimpiadi è iniziata con il piede giusto.



Discorso diverso per le più attese Goggia e Bassino. Stesso destino per Sofia e Marta che dopo poche porte della prima manche sono state tradite dallo stesso dosso. Irene Curtoni ha chiuso in 14.esima posizione a +1.86, Laura Pirovano in 19.esima ed Elena Curtoni in 27.esima posizione.



Delusione per Lindsey Vonn che con il pettorale 32 non è riuscita a qualificarsi alla seconda manche, mentre Lara Gut al rientro 260 giorni dopo l'infortunio è uscita.