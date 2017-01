Sci, Gigante Semmering: Shiffrin concede il bis nella bufera

28 dicembre 2016

Cambiano le condizioni ma non il risultato: Mikaela Shiffrin , dopo il successo di ieri, concede il bis nel secondo Slalom Gigante di Semmering in Austria nonostante la bufera che si è abbattuta sul tracciato. La campionessa statunitense vince con il tempo complessivo di 2'09"40 con un vantaggio di 15 centesimi sulla francese Tessa Worley e di 18 sulla tedesca Viktoria Rebensburg. La migliore delle italiane è ancora Manuela Moelgg, nona a +0"94.

SANTA CATERINA, CANCELLATA LA DISCESA MASCHILE

A causa del forte vento, che tirava in quota, la giuria ha deciso ufficialmente di cancellare la discesa prevista per oggi a Santa Caterina Valfurva. Come aveva anticipato la Fis, durante i meeting di ieri, la gara non sarà recuperata. Sin dalla mattina, il vento ha iniziato a battere incessantemente sulla "Deboarah Compagnoni" fino a costringere la giuria, prima ad abbassare la partenza a quella del Super G, e poi a cancellare definitivamente la gara. Domani, quindi, secondo il programma originario, sulla "Deborah Compagnoni" andrà in scena la combinata, con il superG programmato per le 10.30 e la manche di slalom alle 14. Saranno nove i combinatisti che l'Italia schiererà alla partenza: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Peter Fill, Riccardo Tonetti, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Matteo De Vettori, Luca De Aliprandini e Paolo Pangrazzi.